Almeno 20 persone sono morte nella ressa in uno stadio della Tanzania, durante una cerimonia religiosa

Almeno 20 persone sono morte, e altre decine sono state ferite, nella ressa in uno stadio della Tanzania, durante una cerimonia religiosa. Le persone sono morte a Moshi, nel nord del paese, vicino al confine con il Kenya, e Reuters scrive che erano nello stadio insieme ad altre migliaia di fedeli e che la ressa è stata causata dal fatto che molti di loro spingessero per andare a essere unti con un “olio benedetto”. Sempre Reuters scrive che in Tanzania, un paese in cui molti fedeli ancora pagano la cosiddetta decima alle chiese pentecostali, stanno avendo molto successo i santoni e i pastori che promettono cure miracolose di vario tipo.