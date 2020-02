Mohammed Allawi è stato nominato primo ministro dell’Iraq

Il presidente iracheno Barham Salih ha nominato Mohammed Tawfiq Allawi nuovo primo ministro incaricato del paese. Allawi ha 65 anni e in precedenza era stato ministro delle Comunicazioni. Se dovesse riuscire a formare un governo prenderà il posto che fino a novembre era stato di Adel Abdul Mahdi, che aveva annunciato le sue dimissioni in seguito alle violente repressioni da parte dell’esercito delle manifestazioni avvenute negli scorsi giorni in diverse città del paese. Allawi ha studiato architettura in Libano e ha vissuto per anni nel Regno Unito; tornò in Iraq nel 2003, dopo la caduta di Saddam Hussein.