Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei più importanti tornei di tennis al mondo, dopo aver sconfitto in finale l’austriaco Dominic Thiem per 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. La vittoria lo riporta anche al primo posto della classifica dei tennisti professionisti, scalzando lo spagnolo Rafael Nadal. Alla fine della partita, durata tre ore e 59 minuti, Djokovic ha detto: «È decisamente il mio tipo di superficie preferita [si gioca sul duro plexicushion] e il mio stadio preferito al mondo». Aveva vinto il torneo anche nel 2019.

Djoković aveva battuto in semifinale Roger Federer in tre set e nella seconda semifinale Thiem aveva battuto in quattro set il tedesco Alexander Zverev. Per Thiem, che ha 26 anni ed è quarto in classifica, è stata la terza finale in carriera in un torneo del Grande Slam, (cioè i quattro tornei più importanti al mondo: oltre agli Australian Open, il Roland Garros di Parigi, gli US Open di New York e Wimbledon a Londra).

Questo è l’ottavo Australian Open vinto da Djokovic e la sua 17esima vittoria in un Grand Slam. Soltanto Nadal e Federer ne hanno vinti più di lui, rispettivamente 20 e 19.