La tennista statunitense Sofia Kenin ha vinto la finale femminile degli Australian Open

La tennista statunitense Sofia Kenin ha sconfitto la spagnola Garbine Muguruza per 4-6 6-2 6-2 e ha vinto la finale femminile degli Australian Open, che si gioca a Melbourne ed è uno dei 4 Grand Slam, i tornei di tennis più importanti al mondo.

Kenin ha 21 anni ed è la più giovane tennista ad aver vinto il torneo dal 2008, quando lo vinse, a 20 anni, Maria Sharapova. È quindicesima nel ranking mondiale femminile e in semifinale aveva battuto l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del ranking; Muguruza è trentaduesima e aveva battuto la romena Simona Halep.

Good job, kid! 👏

Kenin becomes the youngest #AusOpen women’s singles champion since Maria Sharapova in 2008.#AO2020 | @SofiaKenin pic.twitter.com/a5TecDMfk6

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020