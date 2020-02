I titoli in apertura sui giornali di oggi sono tutti dedicati alla diffusione del nuovo coronavirus cinese, con la decisione del governo italiano di dichiarare lo stato di emergenza e di bloccare tutti i voli diretti tra Italia e Cina, le accuse al governo cinese di aver diffuso in ritardo le notizie sul virus, e i casi di intolleranza contro i cinesi. Repubblica titola invece sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, effettiva dalla scorsa mezzanotte, il Sole 24 Ore apre sui primi dati diffusi dall’ISTAT sul PIL del quarto trimestre del 2019, il Fatto continua la sua campagna contro i vitalizi al Senato, e i giornali sportivi fanno il bilancio del calciomercato invernale chiusosi ieri.

