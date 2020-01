Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle notizie sulla diffusione del nuovo coronavirus cinese, con la decisione di diverse compagnie aeree di bloccare i collegamenti con la Cina, i dati sui contagi che hanno superato quelli della SARS, l’organizzazione del rimpatrio per gli italiani bloccati nella regione di Wuhan, e le conseguenze sull’economia cinese. Il Giornale e la Verità titolano invece sulla politica interna attaccando il governo, il Fatto è preoccupato per i vitalizi al Senato, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria sulla Fiorentina dell’Inter, che si qualifica così alle semifinali di Coppa Italia.