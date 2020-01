Greta Thunberg vuole registrare il marchio del movimento Fridays For Future

Mercoledì in un post su Instagram l’attivista svedese Greta Thunberg ha comunicato la sua intenzione di registrare il proprio nome e quello del movimento ambientalista Fridays for Future come marchi registrati. Nel post, Thunberg dice che ci sono in molti cercano di sfruttare la sua immagine e il suo nome come tramite per arrivare a politici e media, e aggiunge: «Siate estremamente sospettosi quando venite contattati da “me” o da qualcuno che dice di “rappresentarmi”».

Secondo Thunberg il suo nome e quello del movimento Fridays For Future vengono anche sfruttati per scopi commerciali senza il suo consenso, nella produzione e vendita di merchandise e prodotti non autorizzati, e da qui deriva la sua decisione di registrare i marchi. Inoltre, Thunberg ha comunicato anche la sua intenzione di creare una fondazione insieme ai suoi familiari, il cui nome è già stato registrato ma che ancora non è stata resa operativa: servirà a gestire il denaro, le donazioni e i proventi delle varie attività.

Greta Thunberg ha 17 anni e si è fatta conoscere in tutto il mondo per aver dato inizio alle manifestazioni studentesche chiamate Fridays For Future (“Venerdì per il futuro”), organizzate per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. L’idea era nata il 20 agosto del 2018, quando Thunberg decise di non presentarsi più a scuola fino al 9 settembre seguente, giorno delle elezioni politiche, chiedendo al governo di occuparsi più seriamente del cambiamento climatico, adottando politiche più incisive per ridurre le emissioni di anidride carbonica (tra i principali gas serra).

