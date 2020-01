I 403 migranti a bordo della Ocean Viking sono sbarcati a Taranto

Mercoledì i 403 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dalla ong SOS Mediterranée e da Medici Senza Frontiere, sono stati fatti sbarcare nel porti di Taranto, in Puglia. Altri quattro, una donna con gravi ustioni da carburante e i suoi tre figli, erano stati evacuati lunedì e trasportati a Malta in elicottero. I migranti provengono da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia. Le persone a bordo della nave erano state soccorse in cinque diverse operazioni compiute nel mar Mediterraneo fra il 24 e il 27 gennaio, l’ultima delle quali aveva riguardato 184 persone che si trovavano su due gommoni.

Terminato lo sbarco dei 403 sopravvissuti dalla #OceanViking Guardate gli ultimi 5 soccorsi notturni in meno di 72h. Nel #MediterraneoCentrale c’è bisogno urgente di forze di Ricerca e Soccorso & di un coordinamento efficace per poter salvare più vite in mare. pic.twitter.com/PFpmgRdDqP — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 29, 2020