Rafael Nadal è stato eliminato da Dominic Thiem nei quarti di finale degli Australian Open

Rafael Nadal è stato eliminato ai quarti di finale degli Australian Open dall’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto al quarto set con un punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Nei primi due set l’austriaco si è trovato per due volte in svantaggio, riuscendo però entrambe le volte a recuperare e mettendo spesso in difficoltà Nadal, giocando bene soprattutto nei due tie-break. Nel secondo set è calato e Nadal ne ha approfittato, salvo poi tornare sotto nel quarto, con Thiem che gli ha tolto il servizio ma che al momento di servire per la vittoria si è fatto recuperare finendo per vincere al tie-break. Per Thiem sarà la prima semifinale in carriera agli Australian Open: giocherà contro il tedesco Alexander Zverev.