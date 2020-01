Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking a far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto

Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking, gestita dalla ong SOS Mediterranée e da Medici Senza Frontiere, a far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto, in Puglia. Le persone a bordo della nave erano state soccorse in cinque diverse operazioni compiute nel mar Mediterraneo fra il 24 e il 27 gennaio, l’ultima delle quali aveva riguardato 184 persone che si trovavano su due gommoni.

🔴BREAKING Dans une annonce en 6 langues, les 403 rescapés à bord de l'#OceanViking viennent d'apprendre qu'ils débarqueront à #Tarante (Italie). Forcés à fuir & risquer leur vie en traversant la #Méditerranée, 216 hommes, 38 femmes & 149 enfants vont enfin atteindre un lieu sûr. pic.twitter.com/nC0yVj7wy1 — SOS MEDITERRANEE Switzerland (@SOSMedSuisse) January 28, 2020