Il voto di domenica per le elezioni regionali in Calabria e Emilia-Romagna è ancora la notizia di apertura su tutti i giornali, che si soffermano sulla crisi del Movimento 5 Stelle, sulle conseguenze nella maggioranza di governo dei nuovi rapporti di forza fra Partito Democratico e 5 Stelle, e sul ruolo di Matteo Salvini nell’alleanza di centrodestra. Il Sole 24 Ore e MF titolano sugli effetti negativi sui mercati economici del nuovo coronavirus cinese, mentre l’Osservatore Romano ricorda il settantacinquesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

