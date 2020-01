Almeno 30 persone sono morte in un attacco compiuto da un gruppo di sospetti jihadisti in Burkina Faso. L’attacco è avvenuto lo scorso fine settimana in un mercato della città di Silgadji, nel nord del paese, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi dalle agenzie internazionali. La dinamica dei fatti non è chiara anche perché prima dell’attacco i sospetti jihadisti avrebbero disabilitato la rete telefonica della città.

Dal 2015 gli attacchi jihadisti sono notevolmente aumentati in Burkina Faso a causa dell’instabilità del paese e delle attività dei gruppi terroristi nel limitrofo Mali. L’ultimo attacco, che per ora non è stato rivendicato, è il secondo in pochi giorni nel nord del Burkina Faso dopo quello avvenuto il 20 gennaio nella provincia di Sanmatenga in cui erano morte 36 persone.