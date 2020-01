Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dei risultati delle elezioni regionali di ieri in Emilia-Romagna e Calabria, con la vittoria del candidato del centrosinistra Bonaccini nella prima e della candidata del centrodestra Santelli nella seconda, e in molti sottolineano la prima sconfitta elettorale di Salvini dalle ultime elezioni politiche. I giornali sportivi titolano sulla morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero a Los Angeles.