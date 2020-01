Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà il candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera che era di Paolo Gentiloni

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà il candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive per il seggio del collegio Roma 1 della Camera, che si terranno il primo marzo. Alle elezioni politiche del 2018 il collegio Roma 1 aveva eletto deputato l’ex presidente del Consiglio e presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni, che però è poi diventato commissario europeo agli Affari economici e non poteva continuare a essere deputato. Gualtieri ha accettato di candidarsi solo con il sostegno di tutto il centrosinistra, che ha ottenuto: oltre al Partito Democratico, è sostenuto infatti da Italia Viva, Sinistra Italiana, Articolo 1 e Partito Socialista Italiano.

