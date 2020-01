Un aereo militare statunitense è precipitato in Afghanistan: lo hanno confermato a Reuters dei funzionari statunitensi, dopo che già lo aveva scritto Associated Press, citando però come fonti un portavoce dei talebani e un giornalista afghano. L’aereo è caduto vicino a Ghazni, nell’est del paese, in un’area controllata dai talebani. Al momento non sono stati diffusi numeri relativi a eventuali morti o feriti e non sono nemmeno note le cause dell’incidente.

Uno dei funzionari che ha parlato a Reuters ha detto, restando anonimo, che a bordo dell’aereo c’erano meno di dieci persone. Sempre Reuters ha scritto, citando alcuni funzionari statunitensi, che al momento non ci sono elementi per dire se l’aereo sia stato abbattuto o sia precipitato per altri motivi. Il Pentagono non ha per ora commentato la notizia.

Per alcune ore, in mattinata, molti dei principali siti d’informazione italiani e stranieri avevano scritto che a cadere era stato un aereo della compagnia di bandiera afghana Ariana Airlines, che però aveva smentito poco dopo la notizia.