Weekly Beasts

Nella raccolta bestiale della settimana c’è un effetto farfalla (ma non la farfalla): lo zoo di Cincinnati ha venduto magliette per il compleanno di un ippopotamo e ha regalato il ricavato agli zoo dell’Australia, che stanno curando gli animali feriti negli incendi. A rappresentarli abbiamo qui un koala sotto cure (ma agli animali alle prese con l’eruzione del vulcano Taal chi ci pensa? I fotografi ci sono, e quindi anche noi). Se l’è vista brutta anche un alce impigliato nei binari ferroviari in Vermont mentre una tigre del Bengala che vive in Guatemala avrà, forse, miglior vita in Sudafrica. C’è uno scontro volante tra avvoltoi, un vermilingua che mostra la lingua, una pitecia dalla faccia bianca nello zoo di Zlin e un nuovo animale guida: il pollo sultano comune.