L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali di domani in Calabria e Emilia-Romagna: mentre nella prima viene data abbastanza per scontata la vittoria del centrodestra, il risultato dell’Emilia-Romagna sembra più incerto e nei titoli si sottolineano le possibili conseguenze sul governo nazionale di una vittoria della candidata leghista Borgonzoni. Il Corriere della Sera divide l’apertura con la costruzione di un nuovo ospedale in Cina per i casi del nuovo coronavirus, mentre Repubblica dedica metà prima pagina alla scritta razzista sulla porta della casa del figlio di una donna deportata nel campo di concentramento di Ravensbruck.