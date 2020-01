Sono stati ritirati alcuni lotti di uova biologiche per il rischio di contaminazione

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di uova biologiche a causa del rischio di contaminazione microbiologica. I lotti sono stati prodotti dall’azienda agricola biologica “OliveroClaudio” nello stabilimento di via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo, e venduti anche con i marchi Amadori, Conad-Verso Natura e Cascina Italia. A chi le ha già acquistate il Ministero consiglia di non consumare le uova e di riportarle nel punto vendita.