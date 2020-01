Il centrocampista Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter, dicono i giornali sportivi

Il centrocampista danese Christian Eriksen si trasferirà dal Tottenham all’Inter: lo hanno scritto venerdì pomeriggio i principali giornalisti che seguono il calciomercato. Il trasferimento non è ancora ufficiale, ma se ne parla da settimane e venerdì è stato dato per definitivamente concluso tra gli altri da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport solitamente affidabilissimo sul calciomercato. Secondo Di Marzio, la cifra per il trasferimento che l’Inter pagherà dovrebbe arrivare a circa 20 milioni di euro.

Eriksen ha quasi 28 anni e gioca al Tottenham dal 2013: negli ultimi anni si è affermato come uno dei più forti e talentuosi centrocampisti offensivi d’Europa, e spesso è stato accostato ai più importanti club europei, in particolare Real Madrid e Juventus. Il prezzo di 20 milioni di euro è relativamente basso, per un giocatore del suo calibro, ma il suo contratto con il Tottenham sarebbe scaduto a giugno, e il giocatore aveva detto esplicitamente di voler lasciare la sua squadra, cosa che ha fatto abbassare notevolmente il prezzo. Nei giorni scorsi i media sportivi avevano parlato di uno stipendio da 10 milioni all’anno per Eriksen, ma è una cifra da prendere con la dovuta cautela.

L’Inter sta disputando quest’anno il suo miglior campionato da molti anni, grazie alla guida dell’allenatore Antonio Conte e ad alcuni acquisti della scorsa estate, come l’attaccante Romelu Lukaku e i centrocampisti Stefano Sensi e Nicolò Barella. Attualmente è seconda in classifica a 4 punti dalla Juventus. Con l’aggiunta di Eriksen, secondo tutti i commentatori sportivi, la rosa della squadra diventerà ulteriormente competitiva.