Da quest’anno le gare di MotoGP verranno trasmesse anche su Dazn

La piattaforma di streaming online Dazn trasmetterà tutte le gare del Motomondiale per le stagioni 2020 e 2021. A partire da marzo, i campionati delle classi Moto2, Moto3 e MotoGP si aggiungeranno all’offerta attuale di Dazn, che fra le altre cose comprende tre partite per ogni giornata del campionato di Serie A, tutta la Serie B, i campionati di calcio spagnolo e francese, il football americano e i migliori incontri di pugilato, MMA, rugby e pallavolo. Negli ultimi mesi, inoltre, sono stati aggiunti i canali Eurosport e quelli tematici di Milan e Inter. In Italia il Motomondiale — che inizierà il prossimo 8 marzo in Qatar — continuerà a essere trasmesso anche su Sky fino al 2021.