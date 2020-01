Lucia Annunziata lascerà la direzione dell’edizione italiana dello HuffPost. Lo ha scritto questa mattina Prima Comunicazione dicendo che la decisione di Annunziata è stata riferita ieri al direttore generale di Gedi Maurizio Scanavino e al direttore del personale Moro. L’edizione italiana dello HuffPost è controllata al 49 per cento dal gruppo Gedi e per il 51 per cento da Verizon.

Quello che fino a qualche tempo fa era chiamato Huffington Post (e che poi ha cominciato a farsi chiamare HuffPost) è un giornale online – e aggregatore di blog – fondato dalla giornalista greco-americana Arianna Huffington nel 2005: la sua versione italiana è stata lanciata il 25 settembre 2012 in collaborazione col gruppo Espresso (lo stesso che pubblica Repubblica e molti giornali locali) e America OnLine (AOL), la proprietaria della testata. Annunziata era stata scelta come direttrice fin dall’inizio.