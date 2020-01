La Juventus ha battuto 3-1 la Roma e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia

La Juventus ha battuto 3-1 la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino. Si è quindi qualificata alle semifinali, dove giocherà contro la vincente di Milan-Torino, in programma martedì 28 gennaio. Nel primo tempo hanno segnato Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci , mentre nella ripresa la Roma ha ridotto lo svantaggio con un tiro di Cengiz Under deviato nella propria porta da Gianluigi Buffon.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.