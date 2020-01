Anna May Wong fu la prima attrice di origine cinese – ma di nazionalità statunitense – a diventare una star di Hollywood, in un momento in cui agli attori e alle attrici asiatiche, africane e cinesi venivano assegnati solo ruoli minori e stereotipati. Google dedica ad Anna May Wong il doodle di oggi ripercorrendone la storia attraverso alcune illustrazioni, in occasione dell’uscita del film in cui ebbe il suo primo ruolo da protagonista, The Toll of the Sea (Fiori di Loto), ispirato alla storia di Madama Butterfly.

Il vero nome di Anna May Wong era Wong Liu Tsong. Era nata nel 1905 nella Chinatown di Los Angeles da genitori di origini cinesi. Anna May Wong lavorò fin da piccola in film che divennero poi molto popolari, per esempio Il ladro di Bagdad del 1924, continuando a ricevere soprattutto proposte per ruoli secondari o compensi inferiori a quelli degli altri attori e delle altre attrici. Il cosiddetto codice Hays, un insieme di linee guida molto rigide istituite negli anni Trenta, proibiva tra le altre cose la rappresentazione cinematografica di relazioni amorose tra due attori appartenenti a diversi gruppi etnici.

A partire dagli anni Trenta Anna May Wong viaggiò molto in Europa facendosi conoscere in film e commedie di successo – tra cui Piccadilly, del 1929 – e diventando un’icona di stile grazie al modo in cui vestiva e parlava e soprattutto grazie al suo atteggiamento, che sfidava le convenzioni del tempo. Al suo ritorno negli Stati Uniti, nel 1932, recitò con Marlene Dietrich in Shanghai Express e la Mayfair Mannequin Society di New York la nominò “donna meglio vestita del mondo”. Dopo che la MGM si rifiutò di assegnarle ruoli da protagonista, Anna May Wong andò in Cina dedicandosi allo studio della cultura cinese, ma anche qui fu considerata in qualche modo fuori posto. La Cina la accolse considerandola “troppo americana” e accusandola di portare nel mondo una cattiva rappresentazione del suo paese.

Durante la Seconda guerra mondiale Anna May Wong lasciò temporaneamente il cinema dedicandosi al sostegno della causa cinese contro il Giappone. Tornò sulle scene dopo la guerra, con una serie di apparizioni in tv, in particolare nella serie The Gallery of Madame Liu-Tsong (1951), primo programma ad avere come protagonista una donna di origine asiatica. Dieci anni dopo, nel 1961, Anna May Wong morì di infarto.