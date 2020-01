Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del voto della Giunta per le immunità del Senato che ha approvato l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sulla vicenda della nave Gregoretti grazie al voto favorevole dei senatori leghisti, dopo la decisione dei componenti della maggioranza di non partecipare al voto. Il Corriere della Sera apre invece sull’epidemia di polmonite in Cina e sui rischi per la diffusione in Europa del virus, mentre il Manifesto e Avvenire titolano sui dati del rapporto Oxfam sulla diffusione della ricchezza nel mondo.