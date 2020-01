Ci sono due notizie di attualità politica italiana e internazionale che trovano maggior spazio sulle prime pagine di oggi: la prima è la contesa per chi potrà organizzare una manifestazione nel tristemente famoso comune di Bibbiano alla fine della campagna elettorale in Emilia-Romagna, con la Lega che sembra sul punto di superare il movimento delle Sardine nonostante questi avessero presentato la prima richiesta; la seconda è la conferenza sulla Libia che si apre oggi a Berlino. Per il resto molta cronaca sui giornali locali e molto sport – indovinato – sui giornali sportivi.