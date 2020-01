A Panama è stata trovata una fossa comune con i corpi di sette persone, uccise in un rituale religioso

La scoperta della fossa comune è avvenuta dopo che tre persone imprigionate dalla setta erano riuscite a scappare e avvertire le autorità. Quando la polizia è arrivata nel luogo indicato, che si trova all’interno della giungla, a 250km dalla città di Panama, ha trovato 15 persone trattenute all’interno di una struttura con altre 10 intorno a loro che le torturavano, dicendo che le avrebbero uccise se non si fossero pentite dei propri peccati. La fossa comune è stata trovata poco distante dalla struttura: i morti sono una donna incinta, cinque bambini e una ragazza di 17 anni. Le autorità hanno detto che la setta si faceva chiamare “La Nueva Luz de Dios” (La Nuova Luce di Dio).

La polizia di Panama ha scoperto una fossa comune nella regione di Ngäbe-Buglé, nel nord-ovest del paese, con dentro i cadaveri di sette persone appartenenti a una comunità indigena, uccise in un rituale esorcistico da una setta religiosa. Sono state inoltre salvate altre 15 persone che erano tenute prigioniere e torturate dai membri della setta. In tutto la polizia ha arrestato 10 persone con l’accusa di omicidio.

