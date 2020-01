Celebripost

C’è qualcuno che non si vedeva da tempo, come Laetitia Casta o Elisabetta Canalis, e qualcuno che invece ricorre spesso tra le persone da fotografare di settimana in settimana, come Brad Pitt o i reali inglesi.

Gennaio poi è uno dei mesi della moda, e alle sfilate tra Milano, New York, Parigi e pure Berlino si sono viste le modelle Bella Hadid e Candice Swanepoel, l’attrice Katie Holmes e la stilista Rebekka Ruetz, che ha chiuso la sua sfilata salutando il pubblico in motorino. Poi valeva la pena fotografare l’ex presidente catalano Carles Puigdemont al parlamento europeo per la sua prima sessione da europarlamentare, il primo ministro giapponese Shinzo Abe con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in una tenda nel deserto e Ian McKellen che si inchina e Patrick Stewart, oltre a quelli ai Critics’ Choice Awards, i premi del cinema che hanno aperto la settimana, da vedere qui.