È uscito il programma del Primavera Sound 2020

È stato pubblicato il programma del Primavera Sound 2020, uno dei più popolari e apprezzati festival europei di musica pop e rock che si tiene ogni anno a Barcellona. Il Primavera Sound 2020 si terrà dal 3 al 7 giugno, e tra gli artisti più famosi che suoneranno ci saranno i The National, Beck, Pavement, Iggy Pop, i Massive Attack, Lana Del Rey, Bauhaus e gli Strokes. Suoneranno inoltre decine di altri cantanti e gruppi. I biglietti sono in vendita qui a partire da 195 euro.

