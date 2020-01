Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sul voto in Commissione alla Camera sulla prescrizione nel quale Italia Viva ha votato con l’opposizione su un emendamento, la Stampa segue la firma dell’accordo fra Cina e Stati Uniti sui dazi, Repubblica apre con il racconto di un incontro fra Papa Francesco e Eugenio Scalfari, il Manifesto si occupa del testo pubblicato sul sito di un Istituto Comprensivo scolastico di Roma che divide gli studenti in classi sociali a seconda della scuola in cui studiano, e il Giornale attacca Repubblica per un titolo su Matteo Salvini. I giornali sportivi aprono sulle vittorie in Coppa Italia di Juventus, Milan e Fiorentina, che si qualificano ai quarti di finale.