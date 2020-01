Le previsioni meteo per domani, giovedì 16 gennaio

Da quasi due settimane le previsioni meteorologiche per l’Italia subiscono ben poche variazioni: ogni giorno c’è generale bel tempo, nuvoloso per alcune zone, ma senza pioggia se non, negli ultimi giorni, sulla riviera ligure. Sarà così anche giovedì, con pioggia prevista in mattinata nella zona di Genova, e con cieli parzialmente nuvolosi in tutto il Centro-Nord. La nebbia dei giorni scorsi dovrebbe diradarsi leggermente, almeno durante le ore centrali della giornata.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà una bella giornata, e se ci sarà nebbia sarà solo di mattina presto. Le temperature saranno comprese tra i 2 e i 7 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà invece una giornata grigia e nuvolosa, con cielo coperto praticamente per tutto il giorno. La temperatura massima sarà intorno ai 10 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.