Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della vicenda del libro di Benedetto XVI che contiene critiche alle aperture di Papa Francesco sul celibato dei preti, altri seguono la situazione in Libia, con la decisione del maresciallo Haftar di non firmare la tregua proposta da Russia e Turchia. La Stampa anticipa la decisione che sarebbe stata presa dal governo di revocare la concessione alla società Autostrade, Repubblica intervista Graziano Delrio sui decreti sull’immigrazione, Avvenire si occupa dell’approvazione del Parlamento europeo di un piano di investimenti “verdi”, il Fatto e il Dubbio aprono dell’inchiesta su Bibbiano, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Lazio, Napoli e Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia.