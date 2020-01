Sono stati trovati i corpi di altre 21 persone morte a causa delle valanghe in Pakistan

Sono stati trovati i corpi di altre 21 persone morte a causa delle valanghe degli ultimi giorni nella regione del Kashmir amministrata dal Pakistan. Le valanghe hanno riguardato specialmente la valle di Neelum, dove sono state distrutte anche decine di case, e sono state causate dalle recenti forti nevicate che ci sono state nella zona.

Associated Press scrive che da domenica sono morte in tutto 16o persone in Pakistan e nel vicino Afghanistan: 121 di queste sono morte tra Kashmir, Belucistan e Punjab, in Pakistan, mentre altre 39 sono morte in Afghanistan. Per il momento non è stata fatta una stima esatta dei danni, dei feriti e di quante persone siano ancora disperse.