C’è stato un incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli: verso le 7 di stamattina due treni si sono scontrati tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola. Secondo le ricostruzioni dei giornali, uno dei due mezzi era uscito dal deposito e l’altro proveniva da Chiaiano; secondo Repubblica e Il Mattino sarebbe coinvolto un terzo treno, senza passeggeri. Sul numero esatto dei feriti per ora non si sa molto: Repubblica dice che ci sono due feriti gravi e parla di altre persone portate in ospedale; Il Mattino, il quotidiano di Napoli, scrive che 13 feriti, tre macchinisti e 10 passeggeri, sono stati trasportati in pronto soccorso, ma nessuno sarebbe grave.

L’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha sospeso la circolazione dell’intera tratta Garibaldi – Colli Aminei.

#Anm 🚈❌ METRO LINEA 1: CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSPESA SU INTERA TRATTA. — anm – Napoli (@anmnapoli) January 14, 2020

Repubblica riporta una prima ricostruzione, sempre da prendere con cautela: il treno uscito dal deposito non avrebbe rispettato il segnale di stop e sarebbe entrato nel binario 1 scontrandosi con il convoglio che stava viaggiando sullo stesso binario per entrare nella stazione di Piscinola; questo secondo treno si sarebbe quindi scontrato con un terzo, con molti passeggeri a bordo e partito dal binario 2 della stazione di Piscinola.