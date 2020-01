La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della situazione in Libia, con l’accordo per la tregua che non è ancora stato firmato dal maresciallo Haftar e le ipotesi su una forza militare internazionale che potrebbe essere guidata dall’Italia. Il Corriere della Sera e il Messaggero aprono invece sul piano di modifiche alle tasse sul lavoro allo studio del governo, la Stampa titola sui rapporti fra Papa Francesco e Benedetto XVI, il Fatto segue le indagini sui presunti finanziamenti illegali russi alla Lega, e il Tempo apre sul blocco della circolazione delle automobili diesel a Roma per l’inquinamento.