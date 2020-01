Il Barcellona ha esonerato l’allenatore Ernesto Valverde e nominato al suo posto Quique Setién

Quique Setién è il nuovo allenatore della squadra di calcio del Barcellona, dopo l’esonero di Ernesto Valverde, avvenuto sei mesi prima del termine del contratto; il Barcellona non esonerava un allenatore da 17 anni quando, nel gennaio del 2003, aveva licenziato Luis Van Gaal. Con Valverde, che ha 55 anni, la squadra ha vinto due volte la Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna, ma ha anche subito sconfitte pesanti e le ultime prove non sono state molto convincenti.

Quique Setién ha 61 anni, è un calciatore ed ex allenatore di alcune squadre, tra cui il Las Palmas e il Real Betis; il suo contratto durerà due anni e mezzo, fino al giugno del 2022. Setién verrà presentato ufficialmente domani in una conferenza stampa al Camp Nou, lo stadio del Barcellona. Da calciatore era un centrocampista: giocò nell’Atlético Madrid e per 12 stagioni con il Racing Santander.