Da aprile sarà Panini a pubblicare in Italia i fumetti di DC Comics

La casa editrice di fumetti e album di figurine Panini ha annunciato che diventerà l’editore italiano dei fumetti di supereroi della DC Comics, che con la Marvel si contende il primato sul mercato dei fumetti di supereroi: è la casa editrice di Superman, Batman e Wonder Woman. Finora i fumetti della DC erano pubblicati in Italia da RW Edizioni, almeno dal 2012; in precedenza se ne occupava l’italo-spagnola Planeta DeAgostini. Le pubblicazioni di Panini cominceranno il 2 aprile 2020.

Panini ha sedi in tutta Europa, Sud America e Stati Uniti, ed è la più grande casa editrice al mondo nel settore delle figurine collezionabili; si occupa anche di manga – i fumetti giapponesi – e riviste per bambini. Già da anni pubblicava i fumetti della DC in Germania e in Brasile, mentre in Italia pubblica i fumetti della Marvel dal 1994.