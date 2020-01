Le canzoni candidate all’Oscar

Sono state annunciate oggi le cinque canzoni candidate all’Oscar, insieme a tutte le altre nomination in vista della cerimonia del prossimo 10 febbraio. Nessuna fa parte di film candidati come miglior film, e nessuna ha avuto finora un grande successo. Ci sono però un grande pianista pop, Elton John, e un famoso compositore di colonne sonore, Randy Newman. La competizione al momento sembra piuttosto aperta.

“I’m Standing With You” da Atto di fede

di Diane Warren, cantata da Chrissy Metz

“Into the Unknown” da Frozen II – Il segreto di Arendelle

di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, cantata da Idina Menzel e AURORA

“Stand Up” da Harriet

di Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo

“(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman

di Elton John e Bernie Taupin, cantata da Elton John e Taron Egerton

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da Toy Story 4

di Randy Newman