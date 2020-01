Il comunicato della regina Elisabetta sulla questione del principe Harry e di Meghan Markle

La regina del Regno Unito Elisabetta II ha diffuso un comunicato sulla questione del principe Harry e di Meghan Markle, che la settimana scorsa avevano annunciato di voler rinunciare a molti dei compiti che spettano ai membri della famiglia reale e diventarne più indipendenti anche dal punto di vista economico. Il comunicato è stato diffuso al termine di una riunione a cui hanno partecipato tutti i membri anziani della famiglia reale, compreso Harry, suo fratello William e loro padre il principe Carlo. Con toni molto distensivi, nel comunicato la Regina ha parlato di un «dialogo costruttivo» e ha detto che lei e tutta la famiglia appoggiano il bisogno di Harry e Meghan Markle di costruirsi una loro famiglia. Per il momento, dice il comunicato, Meghan Markle ed Harry vivranno sia nel Regno Unito che in Canada: ci sarà un periodo di transizione durante il quale verranno prese decisioni definitive sui futuri rapporti che avranno con la famiglia reale.

BREAKING: Statement from The Queen just issued by Buckingham Palace on today’s meeting #HarryandMeghan pic.twitter.com/AeT7TxO7iD

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 13, 2020