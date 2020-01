Circa 8mila persone sono state evacuate per l’intensa attività del vulcano Taal, nelle Filippine

Circa 8mila persone sono state evacuate nelle Filippine in seguito all’intensa attività del vulcano Taal, che si trova su un’isola all’interno di un lago con cui condivide il nome, nella regione di Calabarzon, nel nord del paese. Nelle ultime ore dal vulcano sono usciti fumo e cenere: si pensa che ora potrebbe iniziare a uscire anche lava. Reuters ha scritto che la cenere è arrivata fino a 15 chilometri di altezza, e che una delle conseguenze è stato l’annullamento di diversi voli.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.