Dopo tre anni, Serena Williams è tornata a vincere un torneo WTA

La tennista statunitense Serena Williams ha vinto il suo primo torneo degli ultimi tre anni, il WTA di Auckland, in Nuova Zelanda. Williams ha battuto in finale la statunitense Jessica Pegula per 6-3 6-4.

Williams ha 38 anni e per lei si tratta del primo torneo singolare WTA (l’associazione tennistica professionistica femminile) vinto dopo gli Australian Open del gennaio 2017. Nel frattempo ha avuto una figlia: Alexis Olympia Ohanian Jr., nata nel settembre 2017.