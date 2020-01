Due persone sono morte sulle Alpi Apuane, in provincia di Massa-Carrara

Due persone sono morte oggi dopo essere cadute da una parete del Monte Sella, sulle Alpi Apuane, in provincia di Massa-Carrara. ANSA – che parla di «due giovani, un ragazzo e una ragazza» – ha scritto che l’elisoccorso è arrivato sul posto quando i due erano già morti. Sembra che a dare l’allarme sia stato qualcuno che li ha visti cadere, dopo che erano partiti dal vicino rifugio Nello Conti.

