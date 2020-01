Weekly Beasts

Molti degli animali finiti nella raccolta settimanale del Post sono stati fotografati in Australia, dove gli incendi ne stanno radicalmente cambiando l’habitat: ci sono per esempio i koala, un opossum pigmeo, gli alpaca e uccelli in volo in un cielo colorato dal fumo degli incendi.

Gennaio è il mese in cui gli zoo pesano e misurano i propri animali, come nel caso del tamandua, un mammifero che appartiene alla famiglia dei formichieri e che potrebbe essere il nuovo nome da imparare questa settimana. Poi valeva la pena fotografare dromedari al Rally Dakar, un tamarino imperatore, gazzelle dama e un cucciolo di balena grigia con la madre.