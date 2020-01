La politica italiana è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con le discussioni nel Movimento 5 Stelle sulla leadership di Di Maio, il deposito in Cassazione delle firme per il referendum contro il taglio del numero dei parlamentari, e le ipotesi di cambiamento nel Partito Democratico avanzate dal segretario Zingaretti. Avvenire segue invece la situazione in Libia, il Manifesto si occupa delle nuove sanzioni all’Iran annunciate dagli Stati Uniti, mentre i giornali sportivi presentano la giornata di campionato che inizia oggi.