C’è stato un terremoto di magnitudo 6.4 a Porto Rico: almeno una persona è morta

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito Porto Rico, un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato”. Il terremoto è avvenuto alle 3:24 (le 9:24 in Italia) ed è stato seguito circa tre ore dopo da una scossa più lieve di magnitudo 6.0. Associated Press scrive che almeno una persona è morta a causa del crollo di un muro nella casa in cui abitava, nella città di Ponce, e che altre otto persone sono state ferite, sempre nella stessa città. A causa del terremoto ci sono state diverse interruzioni di corrente e piccole frane. Nei giorni scorsi c’erano state varie altre scosse di minore intensità nella zona, che non avevano però provocato nessun danno serio.