Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la tensione fra Iran e Stati Uniti dopo l’uccisione del generale Suleimani, con la grande partecipazione popolare al suo funerale, e la situazione in Libia, dove le truppe del maresciallo Haftar hanno preso la città di Sirte. Il Giornale accusa il governo di incapacità, Libero si preoccupa delle minacce al leader della Lega Salvini, il Dubbio si occupa delle divisioni nella maggioranza sulla prescrizione, mentre i giornali sportivi titolano sulle vittorie di Inter e Juventus, che rimangono in testa alla classifica di serie A alla pari.