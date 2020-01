È morta a 52 anni la scrittrice Elizabeth Wurtzel, famosa per “Prozac Nation”

È morta a New York la scrittrice statunitense Elizabeth Wurtzel, aveva 52 anni ed era malata di cancro al seno. Era diventata molto famosa con la pubblicazione, nel 1994, del memoir Prozac Nation, (tradotto in italiano da Rizzoli con il titolo La felicità difficile), in cui raccontava la sua vita come studentessa a Harvard negli anni Settanta, tra depressione, uso di droghe e sesso.

Il libro ebbe recensioni discordanti ma aprì la strada a un genere tuttora molto diffuso, in cui l’autore racconta in prima persona la malattia, la depressione e la sofferenza.

Come ha spiegato lo scrittore e suo amico David Samuels, Wurtzel inventò «una nuova forma che più o meno ha preso il posto della finzione letteraria: il memoir di un giovane di cui nessun ha mai sentito parlare prima».

Leggi anche: Cosa sono stati i libri degli anni Dieci