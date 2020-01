Napoli-Inter in TV e in streaming

Napoli-Inter è il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa da Sky. L’Inter scende in campo qualche ora dopo la Juventus, con cui condivide il primo posto in classifica, impegnata nel pomeriggio contro il Cagliari. Deve cercare di vincere per tenere il passo, ma anche il Napoli ha bisogno di punti per rimediare alla sua deludente posizione in classifica.

Dove vedere Napoli-Inter

Napoli-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport canale 253. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku