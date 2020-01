La tensione fra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione del generale iraniano Suleimani è in apertura sulla maggior parte dei giornali, con il voto del parlamento iracheno che ha chiesto al governo di espellere i militari americani e l’annuncio iraniano di voler uscire dagli accordi sul nucleare. La Stampa e il Resto del Carlino aprono invece sulla situazione in Libia dopo la strage nell’accademia militare di Tripoli, con l’annullamento della missione dell’Unione Europea e l’arrivo dei militari turchi, mentre il Giornale si occupa dei conti del Movimento 5 Stelle, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Lazio e Torino negli anticipi di ieri e presentano le partite di oggi di serie A.

