Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’uccisione del potente generale iraniano Suleimani, colpito all’aeroporto di Baghdad da un attacco con i droni ordinato dal presidente degli Stati Uniti Trump, e alle minacce di reazione dell’Iran all’azione militare statunitense. Solo alcuni giornali, per i quali quello che succede fuori dall’Italia non è rilevante, fanno scelte diverse: il Fatto si occupa della proposta di modifica alla nuova norma sulla prescrizione, il Tempo titola sui rapporti fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, la Verità apre sui dati sull’immigrazione, e Libero sostiene che gli italiani siano più ricchi di quanto si crede, mentre i giornali sportivi non vedono l’ora che Ibrahimovic torni a giocare nel Milan.