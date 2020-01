Le nuove elezioni presidenziali in Bolivia si terranno il 3 maggio

Il Tribunale Supremo Elettorale della Bolivia ha fissato una data per le prossime elezioni presidenziali, che si terranno domenica 3 maggio. Lo stesso giorno ci saranno anche le elezioni parlamentari. Arriveranno sette mesi dopo le ultime elezioni presidenziali, che erano state vinte da Evo Morales, che però era stato successivamente costretto a dimettersi dopo giorni di proteste di piazza e dopo le pressioni delle opposizioni, che lo avevano accusato di brogli elettorali. Ora Morales è in Messico, e in Bolivia al governo c’è una presidente autoproclamata, Jeanine Áñez, che rimarrà in carica fino a maggio.